WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek WhatsApp, henüz geliştirme aşamasında olan yeni bir özellik sayesinde, kullanıcıların görüntülü görüşmeler sırasında eş zamanlı müzik dinlemelerine olanak sağlayacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların hoşuna gidecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'ta ortak müzik dinleme devri

WhatsApp, henüz geliştirme aşamasında olan yeni bir özellik sayesinde, kullanıcıların görüntülü görüşmeler sırasında eş zamanlı müzik dinlemelerine imkan tanıyacak.

Bu özellik, artık kullanıcıların görüntülü görüşme esnasında ekran paylaşımı yaptığı sırada video ve müzik sesini eş zamanlı olarak tüm katılımcılarla paylaşabilmesini sağlayacak.

Ancak kullanıcıların yeni özelliği yalnızca görüntülü aramalarda kullanabileceği belirtildi.

Ekran paylaşımı seçeneğinin etkin olduğu bir video görüşmesi sırasında cihaz sesini paylaşma özelliği sayesinde kullanıcılar, video ve müzik içeriklerini birlikte dinleyebilecek.

Böylelikle kullanıcılar görüşme yaptığı kişilere göstermek veya dinletmek istediği video, müzikleri daha kolay bir yol ile paylaşabilecek.