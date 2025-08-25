WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesaj bırakma devri başlıyor

WhatsApp, platformundaki arama deneyimini geliştirmek amacıyla yeni bir sesli mesaj özelliği üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo'nun raporuna göre, bu özellik Android için en son beta güncellemesinde test kullanıcılarına sunuldu.

CEVAPSIZ ARAMALARDA ANINDA MESAJ

Yeni sesli mesaj özelliği, bir arama cevapsız kaldığında ekranın alt kısmında görünen bir seçenekle devreye giriyor.

Kullanıcılar bu sayede arama nedenini açıklayan bir sesli mesajı, alıcının daha sonra dinlemesi için anında gönderebiliyor.

DİĞER YENİLİKLER DE YOLDA

WhatsApp, sesli mesajın yanı sıra, cevapsız aramalar için bir geri arama hatırlatıcısı özelliği üzerinde de çalışıyor.

Bu özellik, kullanıcıların önemli bir aramayı geri aramayı unutmaması için bildirim ayarlamasına olanak tanıyacak.