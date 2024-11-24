WhatsApp'a yeni özellik: Sesli mesaj transkriptleri

Haber Merkezi

WhatsApp, sesli mesajları yazıya dökme özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sesli mesajları dinlemek yerine okumayı tercih ettiklerinde veya gürültülü bir ortamda olduklarında mesajları rahatlıkla takip edebilecekler.

Sesli mesaj transkriptleri, cihaz üzerinde işlendiği için uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ediyor ve gizliliğinizden ödün vermiyor.

Sesli mesaj transkriptleri özelliğini kullanmak için öncelikle ayarlardan etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Sohbetler > Sesli mesaj transkriptleri bölümüne gidin.

Özelliği açık konuma getirin.

Tercih ettiğiniz dili seçin.

Ayarları yaptıktan sonra, herhangi bir sesli mesaja uzun basarak "yazıya dök" seçeneğine dokunarak mesajı yazıya dökebilirsiniz.

ÖZELLK NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK

WhatsApp, sesli mesaj transkriptleri özelliğinin önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacağını açıkladı.

Ancak özellik, başlangıçta yalnızca "birkaç belirli dilde" desteklenecek. Şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla dil desteği eklemeyi planlıyor.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta, bu hafta mesajlaşma özelliklerine odaklanmış gibi görünüyor.

Çarşamba günü Messenger, bir çağrı cevapsız kalırsa sesli veya görüntülü mesaj bırakma özelliğini ekledi.

Messenger'daki diğer yenilikler arasında ise yapay zeka destekli görüntülü arama arka planları, HD görüntülü arama, arka plan gürültüsü bastırma ve ses izolasyonu yer alıyor.