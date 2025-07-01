WhatsApp'a yeni özellik: Tek uygulamada birden fazla hesap kullanılabilecek

WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği bir yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor ve tek bir uygulama içinden birden fazla hesabı yönetme imkanı sunacak.

Geliştirme aşamasındaki bu özellik, iOS için yayımlanan en son beta sürümünde ortaya çıktı.

İKİ HESAP, TEK UYGULAMA

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, uygulama ayarlarına girerek ikinci bir WhatsApp hesabı ekleyebilecek ve profiller arasında kolayca geçiş yapabilecek.

Her hesabın kendine ait sohbet geçmişi, ayarları ve bildirim sistemi olacağı için kişisel ve profesyonel kullanım birbirinden net bir şekilde ayrılacak.

KARIŞIKLIĞA SON: HESABA ÖZEL BİLDİRİMLER

WhatsApp, aktif olmayan bir hesaba mesaj geldiğinde özel olarak biçimlendirilmiş bir bildirim gösterecek.

Bildirim başlığında hesap adı yer alacak, böylece kullanıcılar mesajın hangi profile geldiğini anında anlayabilecek.

Yeni özellik şu anda test aşamasında olduğundan, hesaplara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.