WhatsApp'a yeni özellik: Uzun mesajları okumanıza gerek kalmayacak

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Meta bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, biriken veya uzun mesajları okumaya vakti olmayan kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından uygulamanın son Android beta sürümünde fark edilen bu yenilik, yapay zeka desteğiyle okunmamış mesajları özetleyecek.

OKUNMAMIŞ MESAJLARA YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZET

Yeni özellik, bir sohbette çok sayıda okunmamış mesaj biriktiğinde devreye giriyor. Meta'nın yapay zekası, bu mesajları sizin için kısaca özetleyerek kaçırmış olabileceğiniz önemli noktaları vurguluyor.

Ekran görüntülerine göre özetler, doğrudan sohbet ekranında görünecek. Ancak bu özetlerin yalnızca o kullanıcıya özel olacağı ve sohbetin diğer tarafındaki kişilerin bu özetleri göremeyeceği belirtiliyor.

Özetler, Meta’nın kendi geliştirdiği yapay zeka olan Meta AI tarafından oluşturulacak. WhatsApp, bu işlem sırasında gizliliğin korunacağını ve mesajların kendisi de dahil olmak üzere başka hiç kimse tarafından içeriğe erişilemeyeceğini vurguluyor.

Özellik şu anda test aşamasında olduğu için tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

Meta AI özelliklerinin Türkiye'de henüz aktif olmaması nedeniyle, bu özelliğin ülkemize gelmesinin diğer bölgelere kıyasla daha uzun sürebileceği tahmin ediliyor.