WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli özetler

Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, yapay zeka destekli mesaj özetleri özelliği eklediğini resmen açıkladı.

Bu isteğe bağlı yeni özellik, bir sohbetteki birikmiş veya uzun okunmamış mesajları, Meta AI kullanarak kullanıcı için özetleyecek.

OKUNMAMIŞ MESAJLARA OTOMATİK ÖZET

Yoğun grup sohbetlerini veya uzun konuşmaları kaçıran kullanıcılar için geliştirilen bu özellik, bir sohbetteki okunmamış mesajları analiz ederek önemli noktaları vurgulayan kısa bir özet oluşturuyor.

Şirket, bu özetin yalnızca özetleme işlemini yapan kullanıcı tarafından görülebileceğini ve sohbetteki diğer kişilerin bunu göremeyeceğini belirtiyor.

Bu özellik, özellikle çok sayıda mesaj biriken grup sohbetlerinde veya uzun süre çevrimdışı kaldıktan sonra konuşmaları yakalamak için büyük kolaylık sağlayacak.

Özellik varsayılan olarak kapalı olsa da WhatsApp uygun durumlarda küçük bir simge göstererek kullanılabileceğini belirtecek.

Meta, bu özelliğin WhatsApp'ın "Özel İşleme" (Private Processing) teknolojisi üzerine kurulu olduğunu vurguluyor.

Bu teknoloji, Meta AI'nın mesajların içeriğine, uçtan uca şifrelemeyi bozmadan veya Meta'nın kendisinin mesajları görmesine izin vermeden, doğrudan cihaz üzerinde erişerek bir yanıt oluşturmasına olanak tanıyor.

Bu yeni yapay zeka özelliği, ilk olarak ABD'de İngilizce dil desteğiyle kullanıma sunuluyor. Şirket, özelliğin bu yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla ülkeye ve dile ulaşacağını belirtti.