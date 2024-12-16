WhatsApp'a yeni özellik:Yabancı dildeki mesajlar Türkçe olacak

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

WaBetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, platform yakında yabancı dildeki mesajları otomatik olarak Türkçe'ye çevirebilecek bir özellikle karşımıza çıkacak.

NASIL ÇALIŞACAK?

Bu özellik, tıpkı X ve Instagram gibi platformlarda bulunan "gönderiyi çevir" butonuna benzer şekilde çalışacak.

Kullanıcılar, farklı bir dilde yazılmış bir mesaj aldıklarında, mesajın üzerine dokunarak tek bir dokunuşla mesajı Türkçe'ye çevirebilecekler.

Bu noktada akla gelen en önemli soru ise gizlilik. WhatsApp, mesajların uçtan uca şifreli olduğunu ve hiç kimsenin, hatta WhatsApp'ın kendisinin bile mesajları okuyamadığını belirtiyor. Peki bu durumda çeviri özelliği nasıl çalışacak?

WaBetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, çeviri özelliği için dil paketleri indirilmesi gerekecek.

Bu da mesajların çevrimiçi bir sunucuya gönderilmeden, cihaz içinde çevrileceği anlamına geliyor. Böylece, kullanıcıların gizlilik endişeleri giderilmiş olacak.

ULUSLARARASI İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK

WhatsApp'ın hemen hemen tüm dünyada kullanılan bir uygulama olduğu düşünüldüğünde, bu yeni özelliğin uluslararası iletişimi büyük ölçüde kolaylaştıracağı söylenebilir.

Farklı ülkelerden insanlarla iletişim kurarken, mesajları kendi dilimizde okuyabilmek ve anlayabilmek büyük bir avantaj sağlayacak.

WhatsApp'ın mesaj çeviri özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak, bu özelliğin yakında beta sürümünde test edilmeye başlanması ve ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.