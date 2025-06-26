WhatsApp'ta hangi reklamları göreceğinizi seçebileceksiniz

WhatsApp, platformunda reklam göstermeye başlama planlarının bir parçası olarak, kullanıcılara daha fazla kontrol sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Android için WhatsApp beta sürümü 2.25.19.14'te tespit edilen bu yenilik, kullanıcıların reklam tercihlerini yönetmelerine imkan tanıyacak.

REKLAM GEÇMİŞİ VE REKLAM VERENLER YÖNETİLEBİLECEK

Yeni özellik, kullanıcılara "Güncellemeler" sekmesinde ve ana ayarlarda, son zamanlarda gördükleri tüm reklamların bir listesini sunacak.

Bu "reklam geçmişi", kullanıcıların maruz kaldıkları promosyonları takip etmelerini sağlayacak.

Daha da önemlisi, özellik kullanıcılara kendilerine reklam gösteren reklam verenlerin bir listesini de sunacak.

Kullanıcılar, bu listeden istedikleri reklam vereni seçerek o markadan gelen reklamları kalıcı olarak gizleyebilecek.

WhatsApp, bu yeni özellikle birlikte gizlilik konusundaki duruşunu da bir kez daha vurguluyor.

Reklam tercihleri bölümünün en üstünde, kişisel mesajların, aramaların ve durum güncellemelerinin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve reklam hedeflemesi için kullanılmadığını belirten bir hatırlatma yer alacak.

Şirket, WhatsApp reklamlarının hedeflenmesinin, kullanıcının şehri, dili ve takip ettiği kanallar gibi sınırlı, kişisel olmayan bilgilere dayandığını belirtiyor. Bu, kişisel sohbetlerin gizli ve güvende kaldığı anlamına geliyor.