WhatsApp'taki yapay zeka sohbetlerinizi gizlice okuyabilir mi? İşte gerçekler

Paytm kurucusu Vijay Shekhar Sharma'nın WhatsApp'ın yeni yapay zekâ özelliğinin kullanıcı sohbetlerine eriştiğini iddia etmesiyle sosyal medyada bir gizlilik tartışması alevlendi.

Ancak hem WhatsApp hem de güvenilir kaynaklar, bu iddianın doğru olmadığını ve özelliğin farklı çalıştığını açıkladı.

İDDİA NEYDİ

Sharma, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, WhatsApp'ın artık yapay zekânın grup sohbetlerini okumasına izin verdiğini öne sürdü.

Bu iddia, kullanıcılar arasında kişisel mesajların gizliliğinin ihlal edildiğine dair endişelere yol açtı.

GERÇEK: YAPAY ZEKÂ NASIL ÇALIŞIYOR

WhatsApp sözcüsü, tüm kişisel mesajların uçtan uca şifreleme ile korunduğunun altını çizdi.

Meta AI adlı yeni WhatsApp yapay zekâ asistanının isteğe bağlı olduğu ve yalnızca kullanıcıların "@Meta AI" yazarak doğrudan etkileşime girmeyi seçtiği mesajları okuyabildiği belirtildi.

Güvenilir kaynak WABetaInfo da iddiayı "doğru değil" olarak nitelendirerek, yapay zekânın yalnızca kendisinden bahsedilen mesajları paylaştığını doğruladı.

Kullanıcılar, Mesaj Bilgileri ekranından bir mesajın yapay zekâ tarafından okunup okunmadığını kendileri de kontrol edebilirler.

Son olarak, WhatsApp'taki Meta AI yapay zeka özelliklerinin henüz ülkemizde kullanılmadığını hatırlatalım.