WhatsApp'tan acil güncelleme çağrısı: Kritik açık kapatıldı

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Mac uygulamalarında ortaya çıkan kritik bir güvenlik sorununa yönelik adım attığını duyurdu.

Şirket, tespit edilen açığı kapattığını ve kullanıcıların uygulamalarını acilen güncellemeleri gerektiğini belirtti.

HEDEFLİ SALDIRILARDA KULLANILIYORDU

“CVE-2025-55177” olarak kayda geçen bu güvenlik açığının, belirli kişilere yönelik hedefli saldırılarda kullanıldığı bildirildi.

Uzmanlara göre bu açık, Apple'ın kısa süre önce kapattığı başka bir açıkla birlikte kullanıldığında cihazlara sızıp veri çalmaya olanak tanıyordu.

HANGİ SÜRÜMLER RİSK ALTINDA

WhatsApp'ın açıklamasına göre, iOS için 2.25.21.73’ten önceki sürümler ve Mac için 2.25.21.78 sürümü risk altında bulunuyor.

Kullanıcıların, App Store veya Mac App Store üzerinden uygulamalarını en güncel versiyona yükselterek bu riski ortadan kaldırmaları gerekiyor.

Şirket, bu tarz saldırılara karşı sadece uygulamanın değil, iOS ve macOS işletim sistemlerinin de güncel tutulmasını tavsiye ediyor.

WhatsApp, tam güvenlik için cihazı fabrika ayarlarına döndürmenin bile bir seçenek olabileceğini belirtti.