WhatsApp'tan kötü haber: Bazı Android modellerinde çalışmayacak

Haber Merkezi

WhatsApp, eski Android telefonlar için destek sonunu duyurdu.

1 Ocak 2025'ten itibaren Android KitKat ve daha eski Android sürümlerini kullanan cihazlarda WhatsApp çalışmayacak.

Bu karar, WhatsApp'ın gelişen özelliklerini ve güvenlik protokollerini desteklemek için daha modern donanım ve yazılım gerektirmesi nedeniyle alındı.

HANGİ CİHAZLAR ETKİLENECEK

Destek kesilecek Android telefonlar arasında şunlar yer alıyor:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Bu cihazların çoğu 2010'ların başında piyasaya sürülmüştü ve en az 10 yıldır kullanılıyorlar.

NE YAPMALISINIZ

Eğer bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir telefona geçmeniz gerekecek. Sohbetlerinizi kaybetmemek için yedekleme yapmanız öneriliyor.

Yeni telefonunuza geçtiğinizde, yedeklemenizi geri yükleyerek sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.