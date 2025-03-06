Wi-Fi 7 ile kablosuz internet deneyiminde 4.8 kat hızlanacak

Haber Merkezi

Türkiye’nin dijital dönüşümü hızla devam ediyor.

Bu süreçte Türk Telekom da kullanıcılarını yeni nesil teknolojilerle buluşturmak üzere yeni adımlar atıyor.

Türk Telekom, Wi-Fi teknolojisini en güçlü ve verimli haliyle müşterilerine ulaştırıyor.

Wİ-Fİ 7 KULLANICILARLA BULUŞUYOR

Barselona’da gerçekleştirilen GSMA Dünya Mobil Kongresi’nde akıllı ev ve ağ ürünleri üreticisi TP-Link ile iş birliğini açıklayan Türk Telekom, çok daha yüksek bir nominal hız ve yeni teknolojiyle desteklenen müşteri deneyimi sağlayan Wi-Fi 7 cihazları da kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜME HIZ KATIYORUZ"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Herkes için yüksek hızda erişilebilir internet mottosuyla, Türkiye’nin 81 ilinde uçtan uca sunduğumuz internet deneyimini zenginleştirme hedefiyle çalışıyoruz.

Bu kapsamda; Türk Telekom olarak, müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmaya öncülük ediyoruz.

Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıcılarına sunan ilk operatör olarak, yüksek hız, düşük gecikme ve gelişmiş bağlantı kalitesiyle dijital dönüşüme hız katıyoruz.

Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri ile TP-Link mühendislerinin ortak çalışması sonucunda Wi-Fi 7 fiber modemleri portföyümüze dahil ederek, kullanıma hazır hale getirdik.

Türkiye’nin en geniş Wi-Fi ürün portföyüne sahip operatörü olarak, teknolojik yenilikleri yakından takip etmeye ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

4.8 KAT DAHA YÜKSEK HIZ

TP-Link SPBU Genel Müdürü Martin Zhu, “Kablosuz ağ ürünleri alanında lider bir marka olarak kablosuz ağ teknolojilerinde her zaman en iyiyi hedefliyor ve yenilikçi çözümlerimizle fark yaratıyoruz. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, Wi-Fi 7 teknolojisiyle Türk Telekom abonelerinin bağlantı deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlıyoruz.

Wi-Fi 7 teknolojisi, 4.8 kata kadar daha yüksek hız, düşük gecikme ve çoklu cihaz desteği gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu özelliklerin, akıllı evler, endüstriyel IoT, otonom araçlar ve kurumsal ağlar gibi yüksek veri ihtiyacı olan alanlarda büyük fark yaratması bekleniyor.

Özellikle 6 GHz bandının sunduğu ekstra kapasite, daha az parazit, daha yüksek hız ve ultra düşük gecikme ile Multi-Link Operation (MLO) sayesinde birden fazla bandı aynı anda kullanarak menzil kaybını en aza indiriyoruz.” dedi.