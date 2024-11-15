Wi-Fi 8, hızdan çok performans ve güvenliğe odaklanacak

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Wi-Fi Alliance, yılın başında Wi-Fi 6'dan beş kat daha yüksek hızlar sunan Wi-Fi 7'yi tanıtmıştı.

Şimdi ise, Wi-Fi'nin bir sonraki evrimi olan Wi-Fi 8 (veya IEEE 802.11bn) gündemde.

2028 civarında kullanıma sunulması beklenen Wi-Fi 8, önceki sürümlerden farklı olarak hıza odaklanmak yerine daha iyi güvenilirlik ve tutarlı performans sunmayı hedefliyor.

Wi-Fi 8'in geliştirilmesinde başı çeken ülke ise Çin. 650 milyondan fazla geniş bant kullanıcısına sahip olan Çin'de, ultra hızlı internet bağlantılarına yönelik talep, gelişmiş Wi-Fi performansına olan ihtiyacı artırıyor.

AYNI FREKANS BANDINI KULLANACAK

Wi-Fi 8, Wi-Fi 7 ile aynı frekans bantlarını (2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz) kullanacak ve benzer hız yeteneklerine sahip olacak.

Ancak, odak noktası maksimum hızı artırmak yerine kablosuz bağlantıları daha verimli hale getirmek ve parazit ile sinyal kesintileri gibi sorunları azaltmak olacak.

DAHA GÜÇLÜ VE KARARLI AĞLAR

Wi-Fi 8, bir ev veya ofis ağındaki birden fazla erişim noktası arasındaki koordinasyonu iyileştirerek daha güçlü ve kararlı bir ağ oluşturacak.

Bu, tek bir yönlendiricinin tüm verileri işlemek yerine, birkaç cihazın birlikte çalışarak daha etkili bir ağ oluşturması anlamına geliyor.

İLK CİHAZLAR 2028'DE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Yeni bir Wi-Fi standardı geliştirmek genellikle yaklaşık altı yıl sürüyor. İlk Wi-Fi 8 cihazlarının 2028'de piyasaya sürülmesi ve resmi sertifikasyonun da aynı yıl içinde gelmesi bekleniyor.