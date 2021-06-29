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    Windows 10 kullanıcıları, 2022'ye kadar Windows 11 yükseltmesi yapamayacak

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının işletim sistemlerini 2022'nin ilk yarısına kadar Windows 11'e yükseltemeyeceklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:43
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    Windows 10 kullanıcıları, 2022'ye kadar Windows 11 yükseltmesi yapamayacak

    Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

    Tanıtım etkinliğinde açıklama yapan Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının ücretsiz olarak Windows 11'e geçebileceklerini açıklamıştı.

    2022'DEN ÖNCE YÜKSELTME OLMAYACAK

    Windows'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Windows 10 yüklü cihazların Windows 11'e yükseltilme süreci 2022'nin ilk yarısında başlatılacak.

    Kısacası Windows 10 kullanıcıları, ücretsiz Windows 11 yükseltme işlemi için gelecek yılı beklemek zorunda.

    windows 11

    YENİ CİHAZLARA ÖNCELİK VERİLECEK

    Görünüşe bakılırsa şirket, kutudan Windows 11 işletim sistemiyle çıkacak yeni cihazlara öncelik tanıyacak.

    Yeni nesil işletim sistemi için gelecek yıla kadar beklemek istemeyen Windows 10 kullanıcıları ise, Winfows 11'i satın alıp yükleyebilir.

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