Windows 10'un son güncellemesinde yine sorun çıktı

Geçtiğimiz günlerde Windows 10 kullanıcılarına sunulan güncelleme, ses sorunları ve veri kaybına neden oldu.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan KB4556799 isimli güncellemede de durum farklı değil.

Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra ses sorunları ve veri kayıplarıyla karşılaştı. Ancak ses sürücülerinin kaldırılıp yeniden yüklenmesi, şimdilik sorunu ortadan kaldırıyor.





VERİ KAYIPLARI DA YAŞANDI

Güncelleme sonrası bazı kullanıcılar veri kaybı yaşadığını söylese de bu durumun nedeni belli oldu. Microsoft, güncellemeler sırasında bilgisayara geçici bir profil eklediğinde, bu profil bazen bilgisayarın asıl profilinin üzerine veri yazabiliyor.

Bazı kullanıcılar, bilgisayarlarını 6 ya da 8 kez tekrar başlattıklarında ve güncelleme varsayılan profili geri getirerek sorunu çözebiliyor.

GÜNCELLEME NASIL KALDIRILIR

Yine de söz konusu sorunlarla karşılaşırsanız, yüklü güncellemeyi manuel olarak kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek, KB4556799 isimli güncelleştirmeyi kaldırabilirsiniz.