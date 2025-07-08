Windows 11 dünyanın en popüler masaüstü işletim sistemi oldu

Microsoft'un 2021'de piyasaya sürdüğü Windows 11, önemli bir kilometre taşını geride bırakarak, dünyanın en popüler masaüstü işletim sistemi unvanını Windows 10'un elinden aldı.

StatCounter'ın son verilerine göre Windows 11, masaüstü pazarının yüzde 52'sinden fazlasını elinde tutarken, Windows 10'un payı yaklaşık yüzde 45'e geriledi.

YAVAŞ BAŞLANGICIN SEBEBİ: KATI DONANIM GEREKSİNİMLERİ

Windows 11'in genel benimsenme oranının, selefine göre daha yavaş olmasının arkasındaki en büyük neden olarak katı donanım gereksinimleri gösteriliyor.

Microsoft, ücretsiz bir yükseltme sunsa da yeni işlemci ve güvenlik gereksinimleri nedeniyle birçok mevcut Windows 10 kullanıcısı bu geçişi yapamadı.

WINDOWS 10 İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Bu pazar payı değişimi, Windows 10 için resmi desteğin 14 Ekim'de sona erecek olmasından sadece aylar önce gerçekleşti.

Microsoft, geçişi kolaylaştırmak için belirli şartları yerine getiren kullanıcılara bir yıllık ücretsiz güvenlik güncellemesi teklif ediyor.