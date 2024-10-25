Windows 11 güncellemeleri artık daha hızlı yüklenecek

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Microsoft, Windows 11'in son büyük güncellemesi olan 24H2 sürümüyle birlikte Windows Update sürecini daha hızlı ve verimli hale getirdi.

Bu sürüm, aylık güncellemelerin yükleme süresini, yeniden başlatma süresini ve CPU kullanımını azaltan yeni güncelleme yöntemleri içeriyor.

YENİ GÜNCELLEME YÖNTEMLERİYLE PERFORMANS ARTIŞI

24H2 sürümünde, bileşenlerin paralel işlenmesi, sistem RAM'inin ölçeklenebilir kullanımı ve bileşenleri güncellemek için optimize edilmiş bir önbellek gibi yeni güncelleme yöntemleri kullanılıyor.

Bu değişiklikler sayesinde, Windows 11 sürüm 24H2, aylık güncellemeleri yüzde 45'e kadar daha hızlı yükleyebiliyor ve yüzde 25'e kadar daha az CPU kullanabiliyor.

Ayrıca, bazı sistemlerde yeniden başlatma süresi de neredeyse yüzde 40 daha hızlı hale geliyor.

ÖZELLİK GÜNCELLEMELERİNİN İNDİRME BOYUTU KÜÇÜLDÜ

Microsoft, Windows 11'e yönelik özellik güncellemelerinin indirme boyutlarını da iyileştirerek yaklaşık 200 MB azalttı.

Bu boyut azaltma, halihazırda en son sürümlere sahipseniz Windows 11 için yerleşik uygulamaların indirilmesini engellenerek elde edildi.