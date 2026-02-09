Windows 11 kullananlar dikkat: Bunu yapanların ekran kartı yavaşlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft'un Ocak 2026'da yayınladığı ve yüzlerce güvenlik düzeltmesi içeren zorunlu güncelleme paketi, beklenmedik teknik arızaları beraberinde getirdi.

Özellikle Nvidia ekran kartı kullanan sistemlerde, güncelleme sonrası ciddi yavaşlamalar ve kararsızlıklar baş gösterdi.

NVIDIA KULLANICILARI PERFORMANS KAYBI YAŞIYOR

Kullanıcı raporlarına göre KB5074109 kodlu güncelleme, oyunlarda ve grafik yoğunluklu işlemlerde 15 ila 20 FPS arasında performans düşüşüne yol açıyor.

Bunun yanı sıra ekran titremesi, gölge bozuklukları ve kare oluşturma hataları gibi çeşitli görsel aksaklıklar da sıkça dile getiriliyor.

NVIDIA'DAN "GÜNCELLEMEYİ KALDIRIN" ÖNERİSİ

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Nvidia, sorunun farkında olduklarını ve mühendislerin çözüm üzerinde çalıştığını doğruladı.

Şirket yetkilileri, sorun yaşayan kullanıcıların Windows güncelleme geçmişi ayarlarından ilgili yamayı kaldırmalarını tavsiye ediyor.

MICROSOFT ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Son aylarda art arda gelen hatalı güncellemeler, Microsoft'un yazılım geliştirme süreçlerine yönelik eleştirileri artırdı.

Bazı uzmanlar bu istikrarsızlığı, şirketin kod yazım süreçlerinde yapay zekayı agresif bir şekilde kullanmaya başlamasına bağlıyor.