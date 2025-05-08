Windows 11 yeni yapay zeka özellikleriyle daha da akıllı hale geldi

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Microsoft, Windows 11 işletim sistemine bir dizi önemli iyileştirme getiriyor.

Bu yenilikler arasında daha geniş ve uzun, kaydırılabilir uygulamalar ile uygulama kategorileri içeren tek sayfalık bir düzene sahip, yeniden tasarlanmış bir Başlat menüsü de bulunuyor.

Yeni tasarımda öneriler kaldırılırken Telefon Bağlantısı açılır penceresi ekleniyor.

YENİ BAŞLAT MENÜSÜ VE YAPAY ZEKA YARDIMCISI

En dikkat çekici yeniliklerden biri, Windows Ayarları içinde çalışacak ve kullanıcıların ihtiyaçlarını öğrenerek onların izniyle eylemler gerçekleştirecek bir yapay zeka yardımcısı.

Örneğin, fare işaretçinizin çok küçük olduğunu fark ederseniz, bu yardımcı tek tıklamayla sorunu çözmeniz için adımlar sunabilecek; bu özellik ilk olarak Snapdragon destekli Copilot+ bilgisayarlarda kullanıma sunulacak.

Windows 11, "Tıkla Yap" işlevine "Copilot'a Sor" düğmesi aracılığıyla bir dizi yeni eylem ekleyerek Windows 11 yapay zeka yeteneklerini artırıyor. Bu sayede metin veya resim üzerinde işlem yapabilir, Microsoft Word'de içerik taslağı oluşturabilir, metni sesli okuması için Okuma Koçu ile görüşebilir ve toplantılar planlayabilirsiniz.

Dosya Gezgini de dosyalara sağ tıklandığında içerikleri özetlemek veya görselleri düzenlemek için yapay zeka eylemleri kazanacak.

Ekran Alıntısı Aracı, ekrandaki belirgin içerikleri otomatik olarak kırpan "Mükemmel Ekran Görüntüsü" özelliğine kavuşurken, Notepad uygulaması da istemlerden metin oluşturma ve yoğun içerikleri özetleme gibi yeni özellikler edinecek.

ARAMA, FOTOĞRAF VE DİĞER ARAÇLARDA YENİLİKLER

Microsoft, Windows 11'deki yapay zeka destekli aramayı da geliştirerek Microsoft Store ve Fotoğraflar uygulamasına daha iyi, açıklayıcı bir arama özelliği getiriyor.

Fotoğraflar uygulaması, görüntüleri geliştirmek için üç adede kadar ayarlanabilir ışık kaynağı eklemeyi sağlayan yeni bir "Relight" özelliğine sahip olacak, Paint uygulamasına da yapay zekayı kullanarak silme, taşıma ve doldurma gibi içerik farkındalığına sahip bir seçim aracı eklenecek ve metin komutlarından dijital çıkartmalar oluşturulabilecek.

Tüm bu yenilikçi Windows 11 yapay zeka özellikleri, ilk etapta Windows Insider sürümlerini çalıştıran Snapdragon destekli Copilot+ bilgisayarlara sunulacak.