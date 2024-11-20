Windows 11'in son güncellemesi birçok hata ile geldi

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Windows 11 24H2'nin Kasım ayı toplu güncelleştirmesi, kullanıcılar için yeni sorunlar ortaya çıkardı.

Güncellemeyle birlikte gelen hatalar, kurulum sorunlarından oyun çökmelerine kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.

KURULUM HATALARI BAŞ AĞRITIYOR

Bazı Windows 11 24H2 kullanıcıları, KB5046617 yamasını yüklemekte sorun yaşıyor.

Yükleme işlemi, 0x800f0991 ve 0x800f0922 gibi hata kodlarıyla başarısız oluyor. Bu sorun, genellikle yükleme işlemi yarıya geldiğinde ortaya çıkıyor.

Daha ilginç bir sorun ise, bazı kullanıcıların kasım yamalarını sorunsuz bir şekilde yüklediğini bildirmesine rağmen, Windows Update geçmişinde güncellemenin başarısız olduğu mesajının görüntülenmesi.

Hatta bir Reddit kullanıcısı, güncellemenin her seferinde başarıyla tamamlanmış gibi görünmesine rağmen defalarca yüklendiğini bildirdi.

Microsoft'un Answers.com yardım forumu ve Reddit gibi platformlarda, çeşitli kurulum sorunlarına ilişkin çok sayıda rapor bulunuyor.

OYUN ÇÖKMELERİ VE DİĞER SORUNLAR

Kasım güncelleştirmesiyle birlikte gelen sorunlar, kurulum hatalarıyla sınırlı değil. Güncelleme, Alt-Tabbing ile uygulamalar arasında geçiş yaparken yaşanan gecikme ve siyah ekran sorununu çözmeyi vaat etse de, bu sorun bazı kullanıcılar için devam ediyor.

PC oyuncuları da güncellemeden olumsuz etkilendi. HDR'de garip renklere neden olan aksaklıklar ve oyun oynarken rastgele çökmeler, oyuncuların canını sıkıyor.

Diğer sorunlar arasında Görev Çubuğu simgelerinin kaybolması, KB5046617 yüklendikten sonra hub'lara bağlı USB aygıtlarının çalışmaması ve Lenovo dizüstü bilgisayarlarda klavye ve dokunmatik yüzey arızaları yer alıyor. Bu sorunların, Hızlı Başlatma'yı devre dışı bırakarak çözülebildiği belirtiliyor.