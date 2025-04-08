Windows dizüstü bilgisayar kullanıcıları için sevindirici haber: Dolby Atmos geliyor

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Apple Music, en iyi yayın hizmetlerinden biri olarak, diğer hizmetlerin sunduğu özelliklerin yanı sıra Dolby Atmos ile üstün bir ses deneyimi sunuyor.

Ancak, bu özellik daha önce Windows işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarlarda kullanılamıyordu. Artık, Windows kullanıcıları da Dolby Atmos ile Apple Music'in keyfini çıkarabilecekler.

DOLBY ATMOS DESTEĞİ WINDOWS'A GELDİ

Apple Music'in 1.1284.20225 sürümüyle birlikte gelen bu özellik sayesinde, Dolby Atmos destekli hoparlörlere sahip Windows dizüstü bilgisayarlar, sürükleyici bir surround ses deneyimi sunacak.

Apple, bu özelliği kullanmak isteyen Windows kullanıcıları için yeni bir destek belgesi de yayınladı.

DOLBY ATMOS NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Dolby Atmos, geleneksel ses formatlarından farklı olarak, sesi üç boyutlu bir alana yerleştirerek kusursuz bir surround ses efekti sunuyor.

Bu sayede, dinleyiciler kendilerini müziğin içindeymiş gibi hissediyorlar. Dolby Atmos, günümüzde en popüler mekansal ses formatı olarak kabul ediliyor.