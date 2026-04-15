Windows için Google uygulaması yayınlandı

Google, Windows kullanıcıları için deneysel aşamada olan yeni arama uygulamasını küresel çapta erişime açtı.

Alt ve Boşluk tuş kombinasyonuyla hızlıca aktif olan bu yenilikçi araç, bilgisayar kullanımını oldukça pratik bir hale getiriyor.

HEM WEB'DE HEM YEREL DOSYALARDA ARAMA İMKANI

Yüzen bir arama çubuğu şeklinde tasarlanan sistem, web aramalarının yanı sıra kullanıcıların Google hesaplarındaki içeriklerde ve yerel dosyalarda arama yapmasına olanak tanıyor.

Uygulamada ayrıca dosya yükleme, ekran paylaşımı ve Google Lens entegrasyonu gibi son derece gelişmiş özellikler de bulunuyor.

YAPAY ZEKA MODU VARSAYILAN OLARAK GELİYOR

Yeni sürümün en dikkat çekici detaylarından biri, aramaların doğrudan Yapay Zeka Modu (AI Mode) ile başlatılması oldu.

Kullanıcılar ilk etapta yapay zeka destekli sonuçlarla karşılaşırken, istedikleri takdirde klasik arama yöntemlerine de kolayca geçiş yapabiliyor.

ŞU AN İÇİN SADECE İNGİLİZCE DİL DESTEĞİ VAR

Önceki test sürümlerinde yaşanan teknik sorunların giderildiği bu yeni kararlı sürüm, Windows 10 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışıyor.

Daha stabil ve kapsamlı bir deneyim vadeden yeni arama uygulaması, şu an için yalnızca İngilizce dil desteğiyle hizmet veriyor.