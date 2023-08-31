X gizlilik politikasını güncelledi: Kullanıcıların biyometrik verileri toplanacak Twitter olarak da bilinen sosyal medya platformu X gizlilik politikasını güncelledi. X, bundan böyle kullanıcıların biyometrik verilerini de toplamaya başlayacak.

ensonhaber.com

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra "X" ismini alan Twitter, son zamanlarda büyük değişim içine girdi.

Twitter olarak da bilinen sosyal medya platformu X, şimdi de gizlilik politikasını güncelledi.

X, bundan böyle kullanıcıların biyometrik verileriyle istihdam ve eğitim geçmişine dair bilgi toplamaya başlayacağını duyurdu.

Kullanıcı iznine bağlı olacak

Şirket, yeni politikasında kullanıcıların iznine bağlı olarak "biyometrik bilgilerin güvenlik, emniyet ve kimlik saptama amacıyla toplanıp kullanılabileceğini" açıkladı.

Biyometrik bilgi, diğer teknoloji şirketleri tarafından kişilerin yüzü, gözü ve parmak izinden elde edilen verileri tanımlamak için kullanılıyor.

Öte yandan, eski adı Twitter olan X'in bu tanımla tam olarak neyi kastettiği şimdilik bilinmiyor.

X'in temsilcisi, yeni politika değişikliğinin yapıldığını onaylarken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Şirketin ayrıca, kullanıcıların meslekleri ve eğitim geçmişine ilişkin daha fazla bilgi toplamayı amaçladığı da belirtiliyor.

Yürürlükte olan bir önceki gizlilik politikasında, biyometrik verilere veya kullanıcıların eğitim ve istihdam geçmişine dair herhangi bir madde bulunmuyordu.