X, kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşacak

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Sosyal medya platformu X, kullanıcı verilerinin kullanımına ilişkin yeni bir gizlilik politikası güncellemesi yayınladı.

Bu güncellemeyle birlikte, X kullanıcı verilerini yapay zeka modellerini eğitmek için üçüncü taraf "iş ortakları" ile paylaşabilecek.

Güncellenen gizlilik politikasında "üçüncü taraf iş ortakları" başlıklı yeni bir bölüm dikkat çekiyor.

Bu bölümde, kullanıcıların ayarlarına bağlı olarak veya veri paylaşmayı kabul etmeleri durumunda, X platformunun söz konusu verileri üçüncü taraflarla paylaşabileceği belirtiliyor.

VERİLER YAPAY ZEKA EĞİTİMİ İÇİN KULLANILACAK

Politika metninde, "Eğer paylaşım seçeneğini devre dışı bırakmazsanız, bazı durumlarda bilgilerin alıcıları, X’in Gizlilik Politikasında belirtilenlerin yanı sıra kendi bağımsız amaçları için de kullanabilir; örneğin, yapay zeka modellerini eğitmek için." ifadeleri yer alıyor.

PAYLAŞIM SEÇENEĞİNİN KAPSAMI BELİRSİZ

Kullanıcıların veri paylaşımını devre dışı bırakma seçeneği sunulsa da bu işlemin nasıl gerçekleştirileceği henüz net değil.

TechCrunch'ın haberine göre, kullanıcıların ayarlar menüsünde veri paylaşımını devre dışı bırakma seçeneği şu anda bulunmuyor.

Ancak, yeni gizlilik politikasının yürürlüğe girmesinden önce bu durumun değişebileceği tahmin ediliyor.