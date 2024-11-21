X rakibi Bluesky 20 milyon kullanıcıya ulaştı

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Bluesky, alternatif sosyal medya platformları arasında yükselişini sürdürüyor. Kısa süre önce 15 milyon kullanıcıya ulaşan platform, şimdi de 20 milyon kullanıcı sınırını geride bıraktı.

Bluesky'ın bu hızlı büyümesinin ardında, X platformundaki kullanıcıların artan memnuniyetsizliği ve Bluesky'ın kullanıcı gizliliğine verdiği önem gibi faktörler yatıyor.

HIZLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Bluesky, son bir haftada 24 saatlik süre içinde bir milyon yeni kullanıcı eklediği günler yaşadı.

Bu hızlı büyüme, Meta'nın Threads platformunun büyüme oranına benzerlik gösteriyor. Threads, son üç aydır günde bir milyon yeni kayıt alarak bu ayın başlarında 275 milyon aylık kullanıcıya ulaştı.

UYGULAMA MAĞAZALARINDA ZİRVEDE

Bluesky, Apple App Store ve Google Play Store'da da yükselişini sürdürüyor. Analitik firması App Figures'ın verilerine göre, Bluesky son altı gündür Apple App Store'da en iyi uygulama ve dört gündür Google Play'de en iyi oyun dışı uygulama konumunda.

X KULLANICILARININ HAYAL KIRIKLIĞI, BLUESKY'A YARIYOR

Bluesky'In son dönemdeki büyümesinin en önemli nedenlerinden biri, X platformundaki kullanıcıların artan hayal kırıklığı.

Analitik şirketi SimilarWeb'in raporuna göre, ABD başkanlık seçimlerinden sonraki gün olan 7 Kasım'da Bluesky'a gelen trafikte önemli bir artış yaşandı.

Bu artış, X'teki hesaplarını devre dışı bırakmaya çalışan kullanıcıların sayısındaki artışla aynı zamana denk geldi.

BLUESKY, FARKLI POLİTİKALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Bluesky, kullanıcı gizliliğine verdiği önem ve reklamlardan uzak durma politikasıyla da rakiplerinden ayrışıyor.

Şirket, kullanıcı içeriklerini yapay zeka eğitimi için kullanmayacağını ve platformda reklam göstermeyeceğini açıkladı.

Bu politikalar, X ve Threads gibi platformların aksine, Bluesky'ı kullanıcılar için daha cazip hale getiriyor.