Xbox, kendi VR başlığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Görünüşe göre Xbox, sanal gerçeklik (VR) alanına Meta ile iş birliği yaparak ciddi bir adım atıyor.

Game Sandwich'ten Kevin Lopez'in raporuna göre Microsoft, Meta'nın yakında çıkacak olan VR başlığının özel bir sürümü olan "Xbox Quest 3S"i tanıtmaya hazırlanıyor.

XBOX TASARIMLI META QUEST 3S

Sızıntılara göre yeni Xbox VR başlığı, Meta'nın Quest 3S modelinin Xbox tarzıyla yeniden markalanmış bir versiyonu olacak.

Cihazın, Xbox'ın tasarım dilinden esinlenen şık siyah bir kaplamaya ve yeşil detaylara sahip olacağı belirtiliyor.

Paketin içinde standart bir Xbox Kablosuz Oyun Kumandası, bir Elite Askı ve 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinin de yer alacağı söyleniyor.

Bu, sıfırdan yeni bir cihazdan ziyade, Xbox hayranları için özel olarak hazırlanmış bir paket olacak.

AMAÇ VR OYUNLARI DEĞİL, GAME PASS

Bu hamle, Microsoft'un özel VR oyunları yapmaya başlayacağı anlamına gelmiyor. Aksine, bu ortaklık Xbox'ın daha geniş stratejisiyle örtüşüyor.

Amaç, Game Pass'i daha fazla platforma yaymak ve oyuncularla nerede olurlarsa olsunlar buluşmak.

Yeni Xbox Quest 3S, Xbox oyunlarını yerel olarak çalıştırmayacak. Bunun yerine, Xbox Cloud Gaming'i destekleyerek kullanıcıların Forza Horizon 5 veya Starfield gibi oyunları doğrudan başlığın içindeki büyük bir sanal ekrana yansıtmalarını sağlayacak.