Xbox, taşınabilir oyun konsolu geliştiriyor

Haber Merkezi

Microsoft, oyun dünyasında büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin "Keenan" kod adıyla geliştirdiği taşınabilir el konsolu, oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Xbox'ı taşınabilir oyun pazarında söz sahibi yapmayı hedefliyor.

PC OYUN ŞİRKETİYLE İŞ BİRLİĞİ

Sony'nin PlayStation Portal'ının aksine, Xbox'ın el konsolu tam özellikli bir oyun cihazı olacak. Microsoft, bu cihazı geliştirmek için bir PC oyun şirketiyle iş birliği yapıyor. Bu iş birliği, donanımın Xbox'ın yüksek kalite standartlarına uygun olmasını sağlayacak.

Bu da Xbox'ın el konsolunu, şimdiye kadarki en çok yönlü oyun cihazlarından biri yapabilir.

YENİ NESİL XBOX DA YOLDA

2027 civarında piyasaya sürülmesi beklenen bu konsolun, Windows ile daha da entegre olacağı ve PC oyunlarının Xbox'a getirilmesini kolaylaştıracağı iddia ediliyor.