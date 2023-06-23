Xbox'tan açıklama: Konsol savaşlarını kaybettik Microsoft, Xbox'ın 68,7 milyar dolarlık Activison Blizzard'ı satın almak için mahkemede savaşırken konsol savaşlarını kaybettiğini kabul etti.

ensonhaber.com

Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin de artmasıyla oyun sektörü, bir hayli popüler hale geldi. Bu da oyun konsollarına olan talebi artırdı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, her ne kadar Xbox konsoluyla oldukça iyi satış rakamları elde etse de PlayStation'un her zaman gerisinde kalıyor.

Microsoft, Xbox'ın 68,7 milyar dolarlık Activison Blizzard'ı satın almak için mahkemede savaşırken konsol savaşlarını kaybettiğini kabul etti.

Mahkemeye sunulan belgede Microsoft, 2001'den bu yana Sony ve Nintendo'nun gerisinde kaldıklarını belirtti.

PS5 pazara damga vurdu

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

Sony, son finans raporunda geride kalan çeyrekte 6.3 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Toplam satış rakamı ise 38.4 milyonu aştı.