X'e rakip olabilir mi: Threads, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açıldı Meta'nın mikroblog platformu Threads, uzun bir bekleyişin ardından Avrupa Birliği ülkelerinde de yayınlandı.

ensonhaber.com

Meta, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kıran ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, son haftalarda giderek daha fazla kullanıcı kaybetmeye başladı.

Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine sahip olsa da bu sayı son günlerde yüzde 20 azalmış durumda.

Threads, artık Avrupa'da

Meta, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'ndan dolayı Threads platformunu AB üyesi ülkelere kullanıma açamamıştı.

Tüm sorunları gideren Meta, uygulamanın AB ülkelerindeki kullanıcılar için de yayınlandığını duyurdu.

Son aylarda ciddi kayıplar yaşayan Threads, AB ülkelerinde kullanıma sunulmasıyla yaklaşık 450 milyon yeni kullanıcı kazanabilir.

Dijital Piyasalar Yasası ile sunulan şartları karşılamaya çalışan Meta, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılarına farklı bir deneyim sunacak.

Kullanıcılar, Threads kullanmak için kayıt yaptırmak zorunda kalmadan tüm gönderilere erişebilecek.

Meta'nın sahip olduğu uygulama, daha fazla kullanıcı çekmek için yeni özellikleri test etmeye ve kullanıma sunmaya devam ediyor.