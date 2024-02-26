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Xiaomi 14 Türkiye fiyatı belli oldu: İşte özellikleri

Xiaomi 14 Türkiye fiyatı belli oldu: İşte özellikleri Merakla beklenen Xiaomi 14 tanıtıldı. Telefon çok geçmeden ülkemizde de ön siparişe açıldı.