Xiaomi 14 Türkiye fiyatı belli oldu: İşte özellikleri

Xiaomi 14'ün dünya çapındaki tanıtımı gerçekleşti ve telefonun tüm özellikleri belli oldu.
Leica lenslerle donatılmış kamerasıyla dikkat çeken telefon, çok geçmeden ülkemizde de ön siparişe açıldı.
Telefonun Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerine yakından bakalım.
Xiaomi 14 neler sunuyor
6,36 inç büyüklüğünde ve 2670x1200 çözünürlüğünde 120Hz LTPO AMOLED ekrana sahip olan telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor.
12 GB RAM ile satışa sunulan telefonda, 512 GB depolama alanı karşımıza çıkıyor.
Xiaomi14'ün arka kısmında, 50 MP f/1.16 diyaframa sahip ana kamera, 50MP telefoto ve 50MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.
90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj sunan 4.610mAh batarya ile satışa sunulan telefon, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemini kullanıyor.
Xiaomi 14 Türkiye fiyatı
Ülkemizde 25 Şubat itibarıyla ön siparişe açılan Xiaomi 14, 49 bin 999 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Telefonun Avrupa fiyatı ise 999 eurodan başlıyor.
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