Xiaomi 15 modellerinin beklenen özellikleri sızdırıldı

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Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Xiaomi de yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Qualcomm'un 21 Ekim'de Snapdragon 8 Gen 4 çipini duyurmasının ardından piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 15'in özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, Xiaomi 15'in temel özelliklerini paylaştı. Buna göre, telefonun 6,36 inç 1,5K düz AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran boyutunun ve çözünürlüğünün Xiaomi 14 ile aynı kalacağı söyleniyor.

Daha önceki söylentilerde, Xiaomi 15 serisinin daha yüksek parlaklık ve daha doğru renkler sunan TCL Huaxing C9 ekran panelini kullanacağı iddia edilmişti. Bu da Xiaomi 15'in selefine göre daha iyi bir ekran deneyimi sunabileceği anlamına geliyor.

DAHA BÜYÜK BATARYALAR

Xiaomi 15'in kalbinde Snapdragon 8 Gen 4 (veya Snapdragon 8 Elite) yonga seti ve 5.500mAh pil bulunacak.

Bu pil kapasitesi, Xiaomi 14'ün 4.610mAh piline göre önemli bir artışa işaret ediyor. Telefonun 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle gelmesi de bekleniyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 15'in arkasında OV50H ana sensör ve 3.2X telefoto lens içeren üçlü 50MP kamera kurulumunun yer alması bekleniyor. OV50H sensör, özellikle düşük ışık koşullarında ve otomatik odaklama performansında iyileştirmeler sunuyor.

Xiaomi 15 serisinin Android 15 tabanlı Xiaomi'nin HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor.

Telefonların, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 çipini duyurmasının ardından, yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.