Xiaomi 15 Pro, batarya testinde Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max'i geçti

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TechDroider, popüler amiral gemisi akıllı telefonların pil ömrünü karşılaştıran bir test gerçekleştirdi.

Teste Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Pro gibi modeller dahil edildi. Xiaomi 15 Pro, tüm rakiplerini geride bırakarak testin kazananı oldu.

XIAOMI 15 PRO'NUN BAŞARISININ SIRRI NE

Xiaomi 15 Pro'nun başarısının arkasında iki önemli faktör bulunuyor: 6100 mAh kapasiteli büyük pil ve enerji tasarruflu Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti.

Bu kombinasyon, Xiaomi 15 Pro'ya pil performansında önemli bir avantaj sağlıyor.

PİL ÖMRÜ TESTİNDE HANGİ TELEFONLAR NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ

Testte, oyun oynama, video izleme ve internette gezinme gibi günlük akıllı telefon aktiviteleri simüle edildi.

Google Pixel 9 Pro XL, sadece 9 saat 59 dakika dayanarak ilk elenen cihaz oldu. Ayrıca 42,4°C'ye kadar ısınarak termal zorlanma yaşadığı görüldü.

Samsung Galaxy S24 Ultra, 10 saat 23 dakika sonra kapandı. Testteki en yüksek sıcaklık olan 50,4°C'ye ulaşan bu cihazda aşırı ısınma sorunu yaşanabileceği görüldü.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili OnePlus 12, 10 saat 46 dakika dayandı ve 43,6°C'lik bir maksimum sıcaklığa ulaştı.

iPhone 16 Pro Max ise 11 saat 16 dakikalık pil ömrüyle daha iyi bir performans sergiledi. Ancak Samsung Galaxy S24 Ultra gibi 50°C'lik yüksek bir sıcaklığa ulaştı.

XIAOMI 15 PRO ZİRVEDE

Xiaomi 15 Pro, 12 saat 23 dakikalık etkileyici pil ömrüyle zirveye yerleşti. Bu uzun kullanım süresine rağmen 43,8°C gibi makul bir sıcaklıkta kaldı.

Bu dengeli performans, büyük pil kapasitesi ve verimli Snapdragon 8 Elite işlemcisinin bir sonucu.