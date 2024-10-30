Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 resmen duyuruldu: İşte telefonların fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi, dün düzenlediği bir etkinlikle yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'yu tanıttı. Her iki model de üstün performans, etkileyici kamera sistemleri ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatıldı.

Bu işlemci, Snapdragon 8 Gen 3'ün halefi olarak öne çıkıyor ve yüzde 45 performans artışı ile yüzde 44 güç verimliliği sunuyor.

Adreno GPU ise hem performansta hem de verimlilikte yüzde 40'lık bir iyileştirme sağlıyor.

ETKİLEYİCİ EKRAN

Xiaomi 15 Pro, 6.73 inç büyüklüğünde, 3200 x 1440 çözünürlüğünde 2K OLED kavisli bir ekrana sahip.

TCL CSOT'nin M9 ışıklı malzemelerini kullanan bu ekran, daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşırken canlı renkler sunuyor ve güç verimliliğini artırıyor.

Telefon, 120Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklık gibi özellikleriyle de göz dolduruyor.

KAMERA PERFORMANSI

Xiaomi 15 Pro, Leica markalı üçlü kamera kurulumuyla geliyor. 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan bu sistem, etkileyici fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Sony LYT-900 sensörü, OIS ve QPD odaklama gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Xiaomi 15 Pro, 6100 mAh batarya, 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj, 3.5 km'ye kadar çevrimdışı iletişim için uydu bağlantısı, ultrasonik parmak izi sensörü, IP68 su ve toza dayanıklılık ve Wi-Fi 7 desteği gibi özelliklerle dolu.

XIAOMI 15: KOMPAKT VE GÜÇLÜ

Xiaomi 15 ise 6.36 inç büyüklüğünde düz OLED ekrana sahip. 1-120Hz LTPO değişken yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklığı sunan bu ekran,

Xiaomi'nin Dragon Crystal Glass koruması altında. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile desteklenen Xiaomi 15, yüksek performans ve hızlı tepki süreleri vadediyor.

KAMERA VE PİL

Xiaomi 15 de tıpkı Pro modeli gibi Leica markalı üçlü kamera kurulumuna sahip. 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan bu sistem, yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri için ideal.

5400 mAh batarya, 90W kablolu, 50W kablosuz ve 30W manyetik kablosuz hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekiyor.

FİYATLAR

Xiaomi 15

12GB + 256GB: 630 dolar

12GB + 512GB: 672 dolar

16GB + 512GB: 700 dolar

16GB + 1TB: 770 dolar

Xiaomi 15 Pro

12GB + 256GB: 742 dolar

16GB + 512GB: 813 dolar

16GB + 1TB: 911 dolar

XIAOMI 15 TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP f/2.0

Batarya: 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2

Boyut ve ağırlık: 152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 g

XIAOMI 15 PRO TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.73 inç, 1440x3200, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP f/1.4 (birincil) + 50MP f/2.5 5x (periscope telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP f/2.0

Batarya: 6100 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2

Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75.3 x 8.4 mm, 213 g