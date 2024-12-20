Xiaomi 15 Ultra 90W hızlı şarj ve uydu bağlantısıyla gelecek

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Xiaomi, 15 ve 15 Pro modellerinin ardından 15 Ultra modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Çin'de sertifikalandırılan Xiaomi 15 Ultra, 90W hızlı şarj ve uydu bağlantısı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

XİAOMİ 15 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra, Çin'de 25019PNF3C model numarasıyla sertifikalandırıldı. Sertifikalar, telefonun 90W hızlı şarj ve uydu bağlantısı özelliklerine sahip olacağını doğruluyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın uydu bağlantısı özelliğinin, Çin'e özgü olması bekleniyor. Telefon, China Telecom tarafından kullanılan Tiantong uydusu için sertifikalandırıldı. Bu uydu ağı, Çin ve çevresindeki bölgelerde hizmet veriyor.

MWC 2025'TE TANITILABİLİR

Xiaomi 15 Ultra'nın MWC 2025'te tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra da MWC 2024'te tanıtılmıştı.

ÇIKIŞ TARİHİ

Xiaomi 15 Ultra'nın 2025'in ilk çeyreğinde Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Diğer pazarlara ise birkaç ay sonra gelmesi olası.