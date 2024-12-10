Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra'dan sonra satışa çıkacak

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Xiaomi hayranları için üzücü bir haber! Uzun zamandır beklenen Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtımı ertelendi.

Daha önce ocak ayında tanıtılması beklenen telefon, şimdi şubat ayında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtımının ertelenmesinin nedeni, Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla çakışmasını önlemek olabilir.

Xiaomi 15 Ultra'nın doğrudan rakibi olan Galaxy S25 Ultra, 22 Ocak 2025'te tanıtılması bekleniyor.

XİAOMİ 15 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte öne çıkan özellikler:

Kamera: 1 inç 50 MP Sony LYT-900 ana sensör, 50 MP ultra geniş kamera, 50 MP Sony IMX858 telefoto lens (3x optik zoom), 200 MP Samsung ISOCELL HP9 periskop telefoto lens (5x optik zoom).

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

RAM: 16 GB'a kadar.

Depolama: 1 TB'a kadar.

Batarya: 6.000 mAh, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği.

Xiaomi 15 Ultra'nın küresel lansmanının, 3-6 Mart tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek MWC 2025'te yapılması bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra, özellikle gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi 14 Ultra'nın kamera yeteneklerini daha da ileriye taşıyan 15 Ultra, fotoğrafçılık tutkunları için ideal bir telefon olabilir.