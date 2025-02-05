Xiaomi 15 Ultra, Geekbench'te ortaya çıktı: İşte özellikleri

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Xiaomi, bir sonraki büyük amiral gemisi olan Xiaomi 15 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Çin lansmanı muhtemelen 26 Şubat'ta yapılacak ve ardından mart ayı başında Barselona'da düzenlenecek MWC'de küresel lansmanı yapılacak.

Resmi duyuruya doğru geri sayım yaparken, telefon artık Geekbench AI'da göründü ve beklediğimiz bazı temel özellikleri doğruladı. Xiaomi 15 Ultra hakkında tüm detaylar haberimizde.

XIAOMI 15 ULTRA'NIN GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra'nın küresel varyantı çevrimiçi olarak ortaya çıktı ve Adreno 830 GPU'yu doğruladı, bu da içindeki Snapdragon 8 Elite yonga setini neredeyse garantiliyor.

Bunda sürpriz yok - Xiaomi'nin en üst düzey amiral gemisi Qualcomm'un en son ve en güçlü yongasına sadık kalıyor.

Listeleme ayrıca Xiaomi 15 Ultra'nın Android 15'te çalışacağını ve küresel sürümde 16 GB RAM'e sahip olacağını doğruluyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİYLE RAKİPLERİNE FARK ATACAK

Depolamaya gelince; yeni Xiaomi telefonu, OnePlus 13 ve Pixel 9 Pro ile aynı seviyede ancak kamera bölümünde öne geçeceği söyleniyor.

Söylentiler 50 MP telefoto çekim cihazının yanında 200 MP periskop telefoto lens ve Sony Lytia LYT-900 1 inç sensöre sahip ana kamerayı öne sürüyor. Ayrıca 50 MP ultra geniş kameradan da bahsediliyor.