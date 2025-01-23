Xiaomi 15 Ultra, ilk çeyrek bitmeden küresel pazarlara geliyor

Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'yı şubat ayında tanıtacak. MWC 2025 fuarında görücüye çıkması beklenen Xiaomi 15 Ultra, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekecek.
ÇİN YENİ YILI'NDAN SONRA TANITIM
Xiaomi Grup Ortağı ve Başkanı Lu Weibing, Xiaomi 15 Ultra'nın Çin Yeni Yılı'ndan kısa bir süre sonra tanıtılacağını açıkladı.
MWC 2025 fuarının 25 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenleneceği düşünüldüğünde, Xiaomi 15 Ultra'nın fuar öncesinde Şubat ayı sonunda tanıtılması bekleniyor.
KÜRESEL PAZARLARA GELECEK
Xiaomi 15 Ultra, Çin'de piyasaya sürüldükten sonra küresel pazarlarda da satışa sunulacak.
BEKLENEN ÖZELLİKLER
Xiaomi 15 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemci, 1 inç Sony IMX989 kamera sensörü, 50MP ultra geniş açılı kamera, 50MP telefoto kamera, 200MP periskop kamera, 120Hz yenileme hızına sahip 2K OLED ekran ve 6.000 mAh batarya gibi güçlü özelliklerle gelmesi bekleniyor.
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