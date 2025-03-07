Xiaomi 15 Ultra, kamera testlerinde bekleneni veremedi

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Xiaomi'nin merakla beklenen amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra, şubat ayında piyasaya sürülmüştü.

Güçlü donanımı, birinci sınıf ekranı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken telefon, DxOMark tarafından yapılan kamera testlerinde bekleneni veremedi.

Test sonuçlarına göre, Xiaomi 15 Ultra, rakiplerinin gerisinde kalarak 13. sırada yer aldı.

DXOMARK TEST SONUÇLARI

DxOMark, Xiaomi 15 Ultra'nın kamera performansını fotoğraf, yakınlaştırma ve video kalitesi açısından değerlendirdi.

Telefon, 153 puan alarak genel sıralamada 13. sıraya yerleşti. Bu puan, iyi bir sonuç olsa da Huawei P70 Ultra ve Google Pixel 9 Pro XL gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Huawei P70 Ultra, 163 puanla zirvede yer alırken, Google Pixel 9 Pro XL ise 158 puanla ikinci sırada bulunuyor.

XIAOMI 15 ULTRA'NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra, Leica iş birliğiyle geliştirilen dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50MP çözünürlüğünde ve 1 inçlik bir sensör kullanıyor.

Ayrıca 50MP ultra geniş açılı lens, 50MP telefoto lens ve 200MP süper telefoto lens bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Xiaomi 15 Ultra, kamera performansı dışında genel olarak başarılı bir telefon. Güçlü işlemcisi, yüksek kaliteli ekranı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.