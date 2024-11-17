Xiaomi 15'in global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı

Haber Merkezi

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15, Çin'de yaklaşık üç haftadır satışta. Dünya genelindeki Xiaomi hayranları ise telefonun küresel lansmanını merakla bekliyor.

Hindistan'daki bir Xiaomi yöneticisine göre, Xiaomi 15'in global sürümü mart ayında piyasaya sürülecek.

GEEKBENCH AI TESTİNDE GÖRÜLDÜ

Xiaomi 15'in global versiyonu, Geekbench AI test veritabanında ortaya çıktı.

"24129PN74G" model numarasıyla listelenen cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 12 GB RAM ile geliyor.

ANDROİD 15 VE HYPEROS 2.0

Geekbench girişi, küresel Xiaomi 15 hakkında bazı önemli detayları da doğruluyor. Telefon, Xiaomi'nin HyperOS 2.0 ara yüzüyle özelleştirilmiş Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

PERFORMANS TESTLERİ

Geekbench AI testinde, Xiaomi 15'in Snapdragon 8 Elite işlemcisinin gücü tam olarak ortaya çıkmıyor.

Çünkü testler, GPU veya NPU yerine yalnızca CPU üzerinde çalışıyor. Yine de yeni işlemcinin Xiaomi 14'teki Snapdragon 8 Gen 3'e göre önemli bir performans artışı sunması bekleniyor.

FİYAT HENÜZ BELLİ DEĞİL

Xiaomi 15'in global versiyonunun fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak, geliştirilmiş RAM ve yeni HyperOS ile birlikte, önceki Xiaomi modellerinden biraz daha pahalı olması muhtemel.