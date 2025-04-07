Xiaomi 15S Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Haber Merkezi

Xiaomi, amiral gemisi telefonlarına ekleyeceği yeni özelliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son sızıntılara göre, Xiaomi 15S Pro'da ultra geniş bant (UWB) teknolojisi geri dönüyor ve cihaz 90W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu özellikler, Xiaomi 15S Pro'yu piyasadaki en iddialı akıllı telefonlardan biri yapmaya aday.

UWB TEKNOLOJİSİ GERİ DÖNÜYOR

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın onayladığı bilgilere göre, Xiaomi 15S Pro, ultra geniş bant (UWB) teknolojisini destekleyecek.

Bu teknoloji, cihazların çevrelerini santimetre düzeyinde doğrulukla "anlamalarını" sağlıyor ve gelişmiş cihazdan cihaza bağlantı imkanı sunuyor.

Xiaomi, bu teknolojiyi ilk olarak MIX 4 modelinde kullanmıştı, ancak sonraki amiral gemilerinde bu özellik yer almamıştı.

90W HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Xiaomi 15S Pro, 3C sertifikasyon kayıtlarına göre 90W hızlı şarjı destekleyecek. Bu özellik, cihazın piyasadaki en hızlı şarj olan akıllı telefonlardan biri olmasını sağlayacak. Kullanıcılar, telefonlarını çok kısa sürede şarj edebilecekler.

OTOMOTİV SEKTÖRÜYLE ENTEGRASYON

Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle birlikte, UWB teknolojisi büyük önem kazanıyor. Modern otomobillerin çoğu, dijital anahtar işlevselliği ve güvenli giriş sistemleri için UWB'yi destekliyor.

Xiaomi, bu özelliği telefonlarına ekleyerek, mobil cihazları ve gelecekteki araçları arasında kusursuz bir entegrasyon sağlamayı hedefliyor.

DİĞER ÖZELLİKLER HENÜZ BELİRSİZ

Xiaomi 15S Pro'nun işlemcisi, kamera sistemi ve ekran özellikleri gibi diğer detayları henüz netlik kazanmadı.

Telefonun diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.