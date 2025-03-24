Xiaomi, 2024'te ne kadar para kazandığını açıkladı

Haber Merkezi

Xiaomi, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu yayımladı. Şirket, 365,9 milyar yuan yani yaklaşık 50,5 milyar ABD doları ile tarihindeki en yüksek geliri elde etti.

Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 35'lik bir artışı temsil ediyor. Xiaomi'nin bu başarısı, akıllı telefon, elektrikli araç, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve internet hizmetleri gibi temel iş kollarındaki stratejik hamlelerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

AKILLI TELEFON SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Xiaomi'nin akıllı telefon segmenti, 191,8 milyar yuan (yaklaşık 26,5 milyar dolar) gelir elde ederek şirketin başarısında önemli bir rol oynadı.

Şirket, 2024 yılında 169 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Xiaomi, 56 ülkede ilk üç, 13 pazarda ise ilk beş üretici arasında yer aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE IOT PAZARINDA DA BÜYÜME

Xiaomi'nin internet hizmetleri ve IoT bölümleri de önemli bir büyüme kaydetti. Şirketin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı 700 milyonu aşarken, Çin'deki kullanıcı sayısı 170 milyonu geçti.

Elektrikli araç sektöründe de başarılı bir performans sergileyen Xiaomi, 2024 yılında 136 bin 854 elektrikli araç sattı ve toplam satışları 200 bini geçti. Şirket, 2025 yılında 350 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.