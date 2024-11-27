Xiaomi, 2025 yılında kendi mobil işlemcisini piyasaya sürecek

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Xiaomi, uzun süredir Qualcomm ve MediaTek'in ürettiği işlemcileri kullanıyordu. Ancak şirket, son yıllarda artan ABD yaptırımları ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle kendi çipini geliştirme kararı aldı.

Xiaomi'nin kendi mobil çipi, şirketin akıllı telefonlarında performans ve enerji verimliliği açısından önemli bir gelişme sağlayabilir.

YERLİ ÇİP ÜRETİMİNE DOĞRU

Xiaomi'nin kendi çipini üretme kararı, Çin hükümetinin yerli teknoloji üretimine verdiği desteğin bir yansıması olarak da görülebilir.

Çin, son yıllarda yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltmak ve kendi teknolojilerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Xiaomi'nin bu hamlesi, Çin'in bu hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir.

Mobil çip geliştirmek, oldukça karmaşık ve maliyetli bir süreç. Bu alanda Apple ve Google gibi dev şirketler başarılı olsa da Samsung gibi deneyimli oyuncular bile hala Qualcomm'un çiplerine ihtiyaç duyuyor.

Xiaomi'nin bu zorlu süreçte başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.

Xiaomi, kendi çipini üreterek Qualcomm ve MediaTek'e olan bağımlılığını azaltabilir ve tedarik zincirindeki riskleri minimize edebilir.

Ayrıca, kendi çipini akıllı telefonlarına özel olarak optimize ederek performans ve enerji verimliliği konusunda önemli kazanımlar elde edebilir. Bu da Xiaomi'nin rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olabilir.

Xiaomi'nin kendi çipini hangi akıllı telefon modellerinde kullanacağı henüz net değil. Bazı uzmanlar, şirketin ilk etapta orta segment telefonlarında kendi çipini kullanabileceğini ve amiral gemisi modellerinde Qualcomm ve MediaTek'in çiplerini kullanmaya devam edebileceğini tahmin ediyor.