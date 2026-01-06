Xiaomi açıkladı: 2026'da bu cihazlara artık destek verilmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Android dünyasında uzun süreli yazılım desteği sunan markaların başında gelen Xiaomi, bazı modelleri için kullanım ömrü sonu (EOL) takvimini belirledi.

Şirketin güncelleme politikasına göre 2026 yılı içerisinde toplam 19 farklı akıllı telefon ve tablet modeli için resmi destek tamamen sona erecek.

GÜVENLİK VE YAZILIM DESTEĞİ BİTİYOR

Belirlenen tarihlerden itibaren listelenen cihazlar Android işletim sistemi yükseltmeleri, HyperOS arayüz güncellemeleri ve kritik güvenlik yamalarını artık almayacak.

Cihazlar çalışmaya devam edecek olsa da yeni güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalabilecekleri için kullanıcılara daha güncel modellere geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.

LİSTEDEKİ POPÜLER MODELLER

Desteği kesilecek cihazlar arasında Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Lite ve 12T serisi gibi bir dönemin amiral gemisi modelleri başı çekiyor.

Ayrıca çok satan Redmi Note 12 serisi, Redmi Pad SE tabletler, POCO F5 serisi ve POCO X5 Pro 5G gibi yaygın modeller de 2026'nın çeşitli aylarında güncelleme takviminden çıkarılacak.

SON BİR GÜNCELLEME İHTİMALİ

Kullanım ömrünün sonuna yaklaşan bazı cihazlar için HyperOS 3 güncellemesinin dağıtılma ihtimali halen masada duruyor.

Özellikle POCO F5 ve F5 Pro gibi modellerde Android 15 tabanlı yeni arayüzün test edildiği görülürken, bu paketin destek kesilmeden önceki son büyük güncelleme olarak sunulması bekleniyor.

GÜNCELLEME DESTEĞİNİ KAYBEDECEK CİHAZLAR

Xiaomi 12 Pro – Mart 2026

Xiaomi 12 Lite – Temmuz 2026

Xiaomi 12T – Ekim 2026

Xiaomi 12T Pro – Ekim 2026

Xiaomi Pad 6 – Temmuz 2026

Redmi Note 12 5G – Mart 2026

Redmi Note 12 Pro – Nisan 2026

Redmi 12C – Mart 2026

Redmi 13C – Kasım 2026

Redmi A2 – Mart 2026

Redmi A2+ – Mart 2026

Redmi Pad SE – Ağustos 2026

POCO C65 – Kasım 2026

POCO F5 – Mayıs 2026

POCO F5 Pro – Mayıs 2026

POCO X5 Pro 5G – Şubat 2026