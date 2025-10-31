Xiaomi, akıllı televizyon modellerini Türkiye'de satışa çıkaracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir hamle yaparak akıllı televizyon modellerini Türkiye pazarına getireceğini açıkladı.

Yapılan resmî açıklamaya göre Xiaomi, ilk aşamada 8 televizyon modelini tüketicilerle buluşturacak.

XIAOMI TV A VE A PRO SERİLERİ

Xiaomi TV A serisi, 4K çözünürlük ve Dolby Audio gibi özellikleri uygun fiyata sunmayı hedefliyor.

Game Boost modu ile 120 Hz tazeleme oranı sunan bu seri, 55 ve 65 inç boyutlara sahip olacak.

Daha gelişmiş bir versiyon olan Xiaomi TV A Pro serisi ise 4K OLED paneller ve Google TV desteği ile donatıldı.

55, 65 ve 75 inç boyut seçenekleriyle gelecek bu modeller, sinema salonu kalitesi vadediyor.

OYUNCULARA ÖZEL MINI LED VE DEV EKRAN MAX SERİSİ

Xiaomi TV S Pro Mini LED, firmanın en özel televizyonlarından biri olarak öne çıkıyor. 1.700 nit tepe parlaklık ve 288 Hz'ye kadar yükselen tazeleme oranı ile oyuncular için benzersiz bir deneyim sunacak.

Xiaomi, büyük ekran tutkunlarını da Xiaomi TV Max serisi ile hedefliyor. 4K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan bu akıllı televizyonlar, 85 inç ve 100 inç boyut seçenekleriyle satışa çıkacak.