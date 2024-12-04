Xiaomi, Android güncellemelerini aylık olarak yayınlayacak

Haber Merkezi

Android güncellemeleri konusunda eleştirilen Xiaomi, sonunda kullanıcılarına müjdeli haberi verdi.

Şirket, 2025 yılından itibaren Android cihazları için aylık güncellemeler sunmayı hedefliyor.

GÜNCELLEME SIKLIĞI ARTACAK

Google Pixel ve Samsung Galaxy kullanıcıları aylık güvenlik güncellemelerine alışkınken, Xiaomi kullanıcıları aynı sıklıkta güncelleme alamıyordu.

Xiaomi, güncellemeleri genellikle 90 günde bir yayınlıyor ve bu durum, kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu.

2025'TE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Xiaomi Başkan Yardımcısı Alvin T, şirketin 2025'ten itibaren aylık güncellemeler "sağlayabileceğini" açıkladı.

Bu açıklama, Xiaomi'nin kullanıcılarına daha sık güncelleme sunma konusunda istekli olduğunu gösteriyor.

"AŞIRI VAATDE BULUNMAK İSTEMİYORUZ"

Alvin T, yaptığı açıklamada "aşırı vaatlerde bulunmak istemediğini" belirtti. Ancak, "ekip hazır olduğunda paylaşacak" ifadesi, Xiaomi'nin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Xiaomi, aylık güncellemeler sunarak Android pazarında rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor. Google ve Samsung gibi rakiplerinin aylık güncellemeler sunması, Xiaomi'yi bu konuda adım atmaya zorluyor.