Xiaomi, bazı akıllı telefonları için yazılım desteğini sonlandırıyor

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Xiaomi, Destek Sonu (EOS) listesini güncelleyerek birçok Redmi ve POCO akıllı telefon kullanıcısını üzdü.

Artık bu listede yer alan cihazlar için resmi yazılım güncellemeleri yayınlanmayacak. Bu, kullanıcıların cihazlarının güvenliği konusunda endişelenmesine neden oldu.

HANGİ CİHAZLAR ETKİLENDİ

Bu aydan itibaren aşağıdaki akıllı telefonlar yazılım güncellemeleri almayacak:

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

Redmi 10C

Redmi 10 (2022)

Bu karar, özellikle HyperOS 1.0 kullanıcıları için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü bu cihazlar HyperOS 2.0'a yükseltme alamayacak.

Güvenlik güncellemeleri olmadan, bu telefonlar uzun vadeli güvenlik açıklarına maruz kalabilir. Ancak kullanıcılar, LineageOS ve Pixel Experience gibi özel ROM'ları kullanarak cihazlarının ömrünü uzatabilirler.

XİAOMİ NEDEN DESTEĞİNİ SONLANDIRIYOR

Xiaomi genellikle 2-3 yıllık Android güncellemeleri ve 3-4 yıllık güvenlik güncellemeleri sunar. Redmi Note 11 serisi ve POCO X4 Pro 5G 2022'de piyasaya sürüldüğünden beri güncelleme döngülerinin sonuna geldiler.

Xiaomi, güncellemeleri sunarken daha yeni cihazlara öncelik veriyor ve son modellerinde gelişmiş yazılım özelliklerine ve daha iyi güvenliğe odaklanıyor.