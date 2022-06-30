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    Xiaomi Black Shark 5S serisinin özellikleri belli oldu

    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni oyuncu telefonu modelleri Black Shark 5S ve 5S Pro'nun teknik detayları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 09:16
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    Xiaomi Black Shark 5S serisinin özellikleri belli oldu

    2018'de tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile ses getiren Xiaomi, bir yıl sonra ise Black Shark 2'yi satışa çıkarmıştı.

    Şirket, geçtiğimiz yıllarda ise Black Shark 3, Black Shark 4 ve Black Shark 5 oyuncu telefonları serisini tanıtarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

    Çinli şirket, şimdi de Black Shark 5 serisine iki yeni model daha ekleyecek. Xiaomi, yakında serinin yeni modelleri Black Shark 5S ve 5S Pro’yu piyasaya sürecek.

    Telefonlar henüz resmi olarak tanıtılmasa da teknik detayları belli oldu. Gelin yeni oyuncu telefonlarının özelliklerine göz atalım.

    Black Shark 5S ve 5S Pro özellikleri

    Black Shark 5S ve 5S Pro, FHD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED ekranlar ile gelecek. Belirtilenlere göre bu ekranlar, 144Hz yenileme hızı sunacak.

    black shark

    Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak yeni telefonlar, 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.790 mAh’lık bir batarya, SSD+UFS depolama, stereo hoparlörler ve manyetik oyun tetik tuşları ile kutudan çıkacak.

    Ayrıca 5S modelinde 64 MP, 5S Pro’da ise 108MP’lik bir ana kamera sensörü yer alacak.

    Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen Black Shark 5S serisi hakkında tüm detaylar önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.


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