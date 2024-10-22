Xiaomi, Çin'in ilk 3nm akıllı telefon çipini üretti

Haber Merkezi

Xiaomi, uzun süredir kendi akıllı telefon işlemcisi üzerinde çalışıyordu ve sonunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Çin medyasındaki haberlere göre, Xiaomi, ülkenin ilk 3nm akıllı telefon işlemcisini (SoC) başarıyla üretti.

Bu haber, Çin hükümetine ait bir televizyon ağı olan BRTV'deki Pekin Belediye Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu Baş Ekonomisti tarafından duyuruldu.

HENÜZ SERİ ÜRETİME HAZIR DEĞİL

Ancak bu, işlemcinin hemen akıllı telefonlarda kullanılacağı anlamına gelmiyor. Xiaomi, işlemciyi TSMC veya Samsung gibi bir üretici tarafından ürettirdikten sonra test etmeye devam edecek. İlk verim düşükse, üretim süreci veya çip tasarımı iyileştirilebilir.

XIAOMI'NİN İLK İŞLEMCİ DENEYİMİ

Xiaomi, daha önce kendi işlemcisine sahip bir akıllı telefon üretmişti. 2017'de piyasaya sürülen Mi 5C, Xiaomi'nin Pengpai (veya Pinecone) S1 işlemcisini kullanıyordu. Bu, 28nm, 8 çekirdekli bir işlemciydi.

Xiaomi o zamandan beri başka bir akıllı telefon işlemcisi piyasaya sürmedi, ancak Surge G, P ve C serilerinde şarj, pil yönetimi ve görüntü sinyali işleme için çipler geliştirmeye devam ediyor.

Örneğin Xiaomi 14 Ultra, şarj verimliliğini artırmak ve pil ömrünü uzatmak için Surge P2 ve G1 çiplerini kullanıyor.

PERFORMANS MERAK KONUSU

Xiaomi'nin yeni 3nm işlemcisinin performansı merakla bekleniyor. Bu işlemcinin, Qualcomm'un Snapdragon ve Apple'ın A serisi işlemcileriyle rekabet edip edemeyeceği ise zamanla belli olacak.