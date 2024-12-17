Xiaomi, elektrikli otomobillerini Çin dışında satmak istiyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araçlarını küresel pazara taşımak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlk modeli SU7 ile Çin'de büyük ilgi gören Xiaomi, şimdi de dünyanın farklı bölgelerinde otomobil satmak için kolları sıvadı.

YURT DIŞI HAZIRLIK EKİBİ KURULUYOR

Yerel medyaya sızan bilgilere göre, Xiaomi, yurt dışında elektrikli otomobil satışına yönelik bir hazırlık ekibi kuruyor.

Bu ekip, pazar araştırması, proje yönetimi ve satış sonrası hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Ayrıca, şirketin uluslararası bir departman kuracağı da gelen haberler arasında.

Hazırlık ekibi tamamlandığında, Xiaomi çeşitli pazarlarda küçük çaplı otomobil satışları gerçekleştirmeye başlayacak.

Bu denemelerin amacı, pazar tepkilerini test etmek ve büyük ölçekli genişlemeye hazırlık yapmak. Ancak, henüz bu süreçlere yönelik bir zaman çizelgesi belirlenmiş değil.

OTONOM SÜRÜŞ ODAKLI ÇALIŞMALAR

Xiaomi, Çin dışındaki pazarlar için bir otonom sürüş departmanı kurmak üzere de pozisyonlar açtı.

Bu departman, Xiaomi'nin araçlarında kullandığı sürüş asistanlarını hedef ülkelerin yasalarına uygun hale getirmekle görevlendirilecek.

AVRUPA İLK HEDEF OLABİLİR

Xiaomi, ilk modeli SU7'yi geçtiğimiz yaz Fransa'da sergilemişti. Xiaomi CEO'su Lei Jun, o dönemde Xiaomi markalı otomobilleri 2030'dan önce Avrupa'da satışa sunmak istediklerini dile getirmişti.

Ancak, AB'nin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek vergi uygulama kararı, Xiaomi'nin Avrupa planlarını etkileyebilir.