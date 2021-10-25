Samsung, dünyanın en büyük telefon pazarlarından biri olarak kabul edilen Hindistan'da Xiaomi'yi geçmeyi başaramadı.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla oldukça dikkat çeken Çinli marka Xiaomi, Avrupa'daki akıllı telefon satışlarında Samsung'u geçmeyi başarmıştı.

Samsung, her ne kadar küresel çapta lider olsa da büyük pazarları rakibi Xiaomi'ye kaptırıyor.

Dünyanın en büyük telefon pazarlarından biri olarak kabul edilen Hindistan'da, üçüncü çeyrekte de durum değişmedi.

XIAOMI, SAMSUNG'UN ÖNÜNDE

Canalys şirketinin açıkladığı rakamlara göre Xiaomi, Hindistan'da liderliği Samsung'a bırakmadı.

Buna göre, Xiaomi 3. çeyrekte Hindistan pazarında 11.2 milyon ürün satışı gerçekleştirirken, buna karşın Samsung 9.1 milyonda kaldı.

Xiaomi'nin Hindistan'da pazar payı yüzde 24'e çıkarken, Güney Koreli Samsung ise yüzde 19 pay elde etti. Bu ikiliyi ise vivo, Realme ve OPPO takip ediyor.